***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2021 16:52
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
SEFAKÖY,HALKALI CADDESİ NO:245-12 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 0212 471 61 16-19/0242 824 92 30 0212 698 97 70
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 05301856414
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 01.06.2021 0212 471 61 16/05301856414 ozlem.nazliarikan@tek-artinsaat.com DÜZEY 3,KURUMSAL YÖNETİM 214125,703343
MEHMET GÖÇMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM SORUMLUSU 25.06.2015 0242.824.92.30 mehmet.gocmen@clubzigana.com YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950802
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:48
|EDATA
|7,39
|92.938.414
|% 9,97
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|BANVT
|64,80
|2.399.726
|% 9,92
|
|YAPRK
|33,78
|25.954.728
|% 9,53
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|46.012.569
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|15.995.499
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.829.427
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.189.776
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.077.574
|% -9,73
|
|SASA
|28,48
|891.501.013
|% 7,63
|
|GARAN
|8,49
|887.203.298
|% -1,74
|
|THYAO
|13,14
|453.227.167
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,11
|400.181.369
|% -0,97
|
|EREGL
|17,86
|341.535.065
|% -1,81
|
|PEKGY
|1,02
|156.077.574
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|286.288.437
|% -0,88
|
|GARAN
|8,49
|887.203.298
|% -1,74
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|TSKB
|1,22
|70.624.213
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,11
|400.181.369
|% -0,97
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6093
|8,6114
|% -0,28
|
|Euro
|10,1838
|10,1920
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8720
|11,9316
|% -0,69
|
|Frank
|9,3507
|9,4070
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2898
|2,3013
|% -0,24
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,82
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|22,00
|
|Tam
|3.304
|3.388
|21,02
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,17
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
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|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,62
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