***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSEFAKÖY,HALKALI CADDESİ NO:245-12 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 0212 471 61 16-19/0242 824 92 30 0212 698 97 70YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 05301856414Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 01.06.2021 0212 471 61 16/05301856414 ozlem.nazliarikan@tek-artinsaat.com DÜZEY 3,KURUMSAL YÖNETİM 214125,703343MEHMET GÖÇMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM SORUMLUSU 25.06.2015 0242.824.92.30 mehmet.gocmen@clubzigana.com YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950802BIST