***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adreslerİnternet Adresi www.tek-artinsaat.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@tek-artinsaat.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMEHMET GÖÇMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM SORUMLUSU 25.06.2015 02124716119 mehmet.gocmen@clubzigana.com YOKTURMUHSİN DANIŞMAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 10.01.2022 05301856414 yatirimci.iliskileri@tek-artinsaat.com Düzey 2 113247Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline TRY 300000000 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018228BIST