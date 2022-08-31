***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 14:31
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MEHMET GÖÇMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM SORUMLUSU 25.06.2015 02124716119 mehmet.gocmen@tek-artinsaat.com YOKTUR
MUHSİN DANIŞMAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 10.01.2022 05301856414 yatirimci.iliskileri@tek-artinsaat.com Düzey 2 113247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059076
BIST
15:183.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 16,46
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
15:1818,1911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0102
|Açılış
|: 18,1970
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
15:1818,1678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0427
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
15:181.002,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.002,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
999,98
BIST En Aktif Hisseler15:18
|EGGUB
|279,40
|90.532.091
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|382.372.379
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|53.083.148
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.684.184
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.628.714
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.283.772
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|126,00
|10.523.409
|% -8,70
|
|QNBFB
|40,52
|393.448
|% -5,77
|
|THYAO
|72,00
|4.370.994.886
|% 2,20
|
|PETKM
|13,77
|2.846.614.656
|% 2,38
|
|GARAN
|23,36
|2.629.344.813
|% -3,55
|
|HALKB
|8,60
|2.377.254.654
|% 9,69
|
|YKBNK
|6,97
|2.218.377.996
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,06
|1.924.303.571
|% 0,74
|
|YKBNK
|6,97
|2.218.377.996
|% 1,60
|
|HALKB
|8,60
|2.377.254.654
|% 9,69
|
|ALBRK
|2,59
|564.600.703
|% 1,17
|
|VAKBN
|7,31
|1.553.550.473
|% 9,92
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1772
|18,1911
|% -0,06
|
|Euro
|18,1593
|18,1678
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,0819
|21,1876
|% -0,11
|
|Frank
|18,4890
|18,6004
|% -0,42
|
|Riyal
|4,8213
|4,8455
|% 0,01
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,01
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|-66,00
|
|Tam
|6.720
|6.772
|-60,00
|
|Yarım
|3.274
|3.311
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|95,11
|95,11
|-2,73
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:34PETUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 966 adet işlem
-
15:33AKYHO
Yüzde 8.87 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 027, 021 adet işlem
-
15:32ISFIN
Yüzde 7.46 oranında artışla 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 615, 108 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 26 artarak (% 0.36 ) 2, 827
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, VAKBN, EGGUB, KONTR, COSMO, UTPYA, SMRTG, PETUN