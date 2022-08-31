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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.08.2022 14:31
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MEHMET GÖÇMEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM SORUMLUSU 25.06.2015 02124716119 mehmet.gocmen@tek-artinsaat.com YOKTUR
MUHSİN DANIŞMAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 10.01.2022 05301856414 yatirimci.iliskileri@tek-artinsaat.com Düzey 2 113247




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059076


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 279,40 90.532.091 % 10,00  
KONTR 234,50 382.372.379 % 9,99  
SMRTG 37,44 53.083.148 % 9,99  
COSMO 38,96 3.120.892 % 9,99  
PETUN 31,36 22.684.184 % 9,96  
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15:18 Alış Satış %  
Dolar 18,1772 18,1911 % -0,06  
Euro 18,1593 18,1678 % -0,23  
Sterlin 21,0819 21,1876 % -0,11  
Frank 18,4890 18,6004 % -0,42  
Riyal 4,8213 4,8455 % 0,01  
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15:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -12,01  
Altın Gr. 1.001 1.001 -5,97  
Cumhuriyet 6.696 6.797 -66,00  
Tam 6.720 6.772 -60,00  
Yarım 3.274 3.311 -29,00  
Çeyrek 1.642 1.655 -15,00  
Gümüş.Ons 18,02 18,05 -0,40  
Gümüş Gr. 10,52 10,54 -0,24  
B. Petrol 95,11 95,11 -2,73  
Seans Raporu 15:18
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