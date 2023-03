***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMAY BOYA KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. Her çeşit boya ve her nevi boya vernik boyacılığı (binder) ve kimyevi madde imalatı ve ticaretini yapmak ve Şirket işletme amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir. 87687000 87687000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121977BIST