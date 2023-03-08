***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2023 19:23
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MAY BOYA KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. Her çeşit boya ve her nevi boya vernik boyacılığı (binder) ve kimyevi madde imalatı ve ticaretini yapmak ve Şirket işletme amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir. 87687000 87687000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121977
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0239
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1342
En Düşük
19,8891
17:591.106,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.106,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.110,91
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9393
|18,9466
|% 0,14
|
|Euro
|19,9777
|19,9858
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,3606
|22,4728
|% 0,23
|
|Frank
|20,0461
|20,1668
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0296
|5,0549
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|2,14
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.530
|7.599
|16,00
|
|Yarım
|3.679
|3.718
|7,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|-0,83
|