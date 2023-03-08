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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2023 19:23
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MAY BOYA KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. Her çeşit boya ve her nevi boya vernik boyacılığı (binder) ve kimyevi madde imalatı ve ticaretini yapmak ve Şirket işletme amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir. 87687000 87687000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121977


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 25,30 61.597.755 % 10,00  
LIDFA 5,39 87.612.243 % 10,00  
SDTTR 101,20 411.372.350 % 10,00  
POLTK 1.683,50 23.822.134 % 10,00  
SOKE 17,18 530.484.412 % 9,99  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,9393 18,9466 % 0,14  
Euro 19,9777 19,9858 % 0,13  
Sterlin 22,3606 22,4728 % 0,23  
Frank 20,0461 20,1668 % 0,21  
Riyal 5,0296 5,0549 % 0,09  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 2,14  
Altın Gr. 1.106 1.106 2,39  
Cumhuriyet 7.491 7.604 -64,00  
Tam 7.530 7.599 16,00  
Yarım 3.679 3.718 7,00  
Çeyrek 1.839 1.859 4,00  
Gümüş.Ons 20,06 20,08 -0,02  
Gümüş Gr. 12,22 12,23 0,00  
B. Petrol 82,46 82,46 -0,83  
Seans Raporu 17:59
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