Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2021 21:14



***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                 Şirketimiz Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2021-30.06.2021 Hesap Dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 18.08.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş, Konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporu'nun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyleansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
                                                    DENETİM KOMİTESİ
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ                        BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
             BAŞKAN/ LEMİ ÇELİK                                                                  ÜYE/GÜNEŞ BİBER
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959171


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:591.438
Değişim :  -0,82% |  -11,93
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.450  
En Yüksek
1.442 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler14:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 89,10 11.673.984 % 15,27  
KTSKR 52,80 83.828.305 % 13,21  
DMSAS 7,74 62.591.649 % 12,66  
DOBUR 22,94 2.152.214 % 12,56  
UFUK 24,76 873.830 % 9,95  
daha fazla
14:59 Alış Satış %  
Dolar 8,5247 8,5285 % 0,95  
Euro 9,9822 9,9941 % 0,80  
Sterlin 11,6251 11,6834 % 0,33  
Frank 9,2548 9,3106 % 0,84  
Riyal 2,2642 2,2756 % 0,80  
daha fazla
14:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -0,14  
Altın Gr. 489 489 3,73  
Cumhuriyet 3.250 3.300 18,00  
Tam 3.233 3.314 15,71  
Yarım 1.563 1.603 7,59  
Çeyrek 784 802 3,80  
Gümüş.Ons 23,33 23,36 -0,16  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,00  
B. Petrol 66,02 66,02 -2,21  
Seans Raporu 14:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru