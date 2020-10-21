***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner YILMAZ Başkanlığında toplandı.Vaki müraacatı ile yönetim kurulu üyeliğinden istifasını talep eden şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden olan Akif ULUÇ (Aynı Zamanda Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)'un istifası kabul edilmiş idi,Görevinden ayrılan Akif ULUÇ'un yerine yönetim kurulunun asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısına sahip olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere herhangi bir kişinin seçilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882920BIST