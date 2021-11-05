***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.11.2021 16:26
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
) Şirketimizin 05.11.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,
Yönetim Kurulu Başkanlığına: Soner Yılmaz,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Türkay Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Zeynep Yılmaz Demirci
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Fatma Yılmaz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Lemi Çelik
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Güneş Biber
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına
Denetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş Biber (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Lemi Çelik
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş Biber (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Lemi Çelik
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Lemi Çelik (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş Biber
Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Özlem Nazlı Arıkan
Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975172
BIST