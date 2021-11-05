***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar) Şirketimizin 05.11.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,Yönetim Kurulu Başkanlığına: Soner Yılmaz,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Türkay YılmazYönetim Kurulu Üyeliğine: Zeynep Yılmaz DemirciYönetim Kurulu Üyeliğine: Fatma YılmazBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Lemi ÇelikBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Güneş Biber2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasınaDenetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş Biber (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Lemi ÇelikRiskin Erken Saptanması KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş Biber (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Lemi ÇelikKurumsal Yönetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Lemi Çelik (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş BiberÜye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Özlem Nazlı ArıkanKomitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975172BIST