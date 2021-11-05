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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.11.2021 16:26
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                         ) Şirketimizin 05.11.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,
  
Yönetim Kurulu Başkanlığına: Soner Yılmaz,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Türkay Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Zeynep Yılmaz Demirci
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Fatma Yılmaz
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Lemi Çelik
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Güneş Biber
 
 
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına
  
Denetim Komitesi
  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş Biber  (Başkan)
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Lemi Çelik
  
Riskin Erken Saptanması Komitesi
  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş Biber  (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Lemi Çelik
 
Kurumsal Yönetim Komitesi
  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Lemi Çelik (Başkan)  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Güneş Biber
Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Özlem Nazlı Arıkan
  
Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975172


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