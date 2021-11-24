***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 10:17
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979384
BIST
11:401.826
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 41,62
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:4012,4203
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -0,3870
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
11:4013,9525
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -0,4848
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
11:40724,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -14,51
|Açılış
|: 724,04
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
717,75
BIST En Aktif Hisseler11:40
|PRKAB
|65,45
|21.992.247
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.067.666
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.023.098
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.651.293
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|KZBGY
|35,02
|24.309.207
|% -6,61
|
|GESAN
|24,12
|28.446.261
|% -4,21
|
|TSPOR
|8,53
|342.470.989
|% -3,72
|
|GMTAS
|2,16
|2.353.533
|% -3,57
|
|GARAN
|11,69
|996.416.768
|% 1,04
|
|PETKM
|8,13
|867.756.978
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,12
|837.158.801
|% 4,71
|
|SISE
|12,40
|700.193.679
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,47
|697.192.903
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,47
|697.192.903
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,23
|327.564.938
|% 2,76
|
|PETKM
|8,13
|867.756.978
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,12
|837.158.801
|% 4,71
|
|GARAN
|11,69
|996.416.768
|% 1,04
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3696
|12,4203
|% -3,02
|
|Euro
|13,8967
|13,9525
|% -3,36
|
|Sterlin
|17,0068
|17,0920
|% -0,60
|
|Frank
|13,5910
|13,6728
|% -0,70
|
|Riyal
|3,3881
|3,4050
|% -0,60
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|0,80
|
|Altın Gr.
|742
|742
|3,17
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|0,25
|