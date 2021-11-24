***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 10:34
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979392
BIST
13:161.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 42,09
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:1612,5417
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,2656
|Açılış
|: 12,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:1614,0698
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -0,3675
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:16724,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -14,40
|Açılış
|: 723,69
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:14
|RALYH
|14,74
|19.894.742
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.127.870
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.529.281
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.248.297
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.474.621
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.287.403
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|238,70
|13.266.052
|% -5,80
|
|GESAN
|23,92
|35.146.742
|% -5,00
|
|TSPOR
|8,42
|451.225.087
|% -4,97
|
|GARAN
|11,82
|2.340.135.387
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.932.719
|% 2,33
|
|PETKM
|8,08
|1.348.138.319
|% 1,89
|
|KRDMD
|8,96
|1.328.057.368
|% 2,87
|
|AKBNK
|6,99
|1.227.201.803
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.932.719
|% 2,33
|
|GARAN
|11,82
|2.340.135.387
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,23
|424.211.788
|% 2,76
|
|AKBNK
|6,99
|1.227.201.803
|% 1,30
|
|PETKM
|8,08
|1.348.138.319
|% 1,89
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5313
|12,5429
|% -2,06
|
|Euro
|14,0538
|14,0677
|% -2,56
|
|Sterlin
|16,7466
|16,8306
|% -2,12
|
|Frank
|13,3847
|13,4653
|% -2,21
|
|Riyal
|3,3410
|3,3578
|% -1,98
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|0,01
|
|Altın Gr.
|729
|729
|-9,30
|
|Cumhuriyet
|4.821
|4.894
|65,00
|
|Tam
|4.790
|4.927
|60,97
|
|Yarım
|2.315
|2.383
|29,49
|
|Çeyrek
|1.161
|1.192
|14,75
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,59
|9,61
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,20
|