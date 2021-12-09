***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 13:12
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982362
BIST
14:272.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 39,69
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:2713,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0888
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7815
En Düşük
13,6067
14:2715,6328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0830
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6328
En Düşük
15,4514
14:27789,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,55
|Açılış
|: 789,38
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:25
|NIBAS
|11,44
|44.015.312
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.784.967
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.695.670
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,87
|3.231.631.407
|% 6,58
|
|KRDMD
|10,79
|2.436.276.467
|% 9,21
|
|THYAO
|21,24
|2.336.723.323
|% 4,22
|
|GARAN
|12,03
|1.890.340.432
|% 0,42
|
|ASELS
|24,70
|1.468.979.189
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,55
|790.404.283
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|989.225.061
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.436.276.467
|% 9,21
|
|SISE
|15,87
|3.231.631.407
|% 6,58
|
|GARAN
|12,03
|1.890.340.432
|% 0,42
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7681
|13,7696
|% 0,60
|
|Euro
|15,6006
|15,6205
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,1011
|18,1919
|% 0,44
|
|Frank
|14,8697
|14,9593
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6586
|3,6769
|% 0,72
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-3,19
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,93
|
|Cumhuriyet
|5.220
|5.299
|23,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|21,09
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|10,20
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,88
|0,01
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,64
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 46 artarak (% 2.05 ) 1, 815
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BAGFS, EUHOL, RALYH, NIBAS, DOBUR, ISBIR, POLTK, ORMA, RNPOL
-
14:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, UTPYA, CRDFA, QNBFB, MMCAS, QNBFL, PCILT
-
14:41
NIBAS, EUHOL, GLCVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:41
PCILT, ERSU, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında