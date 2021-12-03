***TETMT* *EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.12.2021 09:19
***TETMT******EDATA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EDATA, TETMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980792
BIST
10:001.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 18,13
|Açılış
|: 1.897
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|Önceki Kapanış
|: 1.880
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1.899
En Düşük
1.897
10:0013,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 779,10
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784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
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|PKENT
|4.478,00
|416.454
|% 9,99
|
|MIATK
|40,88
|4.183.986
|% 9,95
|
|PCILT
|12,63
|376.462
|% 9,92
|
|MEGAP
|6,79
|435.205
|% 5,93
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|EKIZ
|7,31
|207.874
|% -4,82
|
|EMNIS
|20,38
|60.855
|% -2,58
|
|MARKA
|3,85
|64.926
|% -2,04
|
|ZRGYO
|2,60
|2.735.710
|% -1,89
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% 0,00
|
|GARAN
|11,68
|1.981.883.806
|% 0,26
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 0,00
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|942.291.528
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 0,00
|
|TSKB
|1,50
|285.080.991
|% 0,00
|
|GARAN
|11,68
|1.981.883.806
|% 0,26
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6944
|13,6976
|% 0,25
|
|Euro
|15,4561
|15,5170
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,1301
|18,2210
|% -0,16
|
|Frank
|14,7967
|14,8858
|% -0,13
|
|Riyal
|3,6382
|3,6564
|% -0,04
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|10:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,08
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|Altın Gr.
|780
|780
|0,79
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
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|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
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|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
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|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
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|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
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|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,13
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