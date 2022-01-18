***TETMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2022 09:06
***TETMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TETMT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994817
BIST
11:172.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,29
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.077
11:1713,5171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0796
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5307
En Düşük
13,4068
11:1715,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0862
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4331
En Düşük
15,3044
11:17789,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,32
|Açılış
|: 789,43
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler11:15
|IZTAR
|23,10
|19.785.750
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|229.405
|% 9,79
|
|AKFGY
|7,19
|5.048.200
|% -9,90
|
|PKENT
|348,00
|31.925.043
|% -4,81
|
|PRKAB
|53,40
|42.991.403
|% -4,64
|
|QNBFL
|102,90
|306.025
|% -3,83
|
|SELVA
|15,40
|3.696.774
|% -3,75
|
|THYAO
|28,30
|765.295.680
|% 0,07
|
|GARAN
|12,01
|683.289.787
|% 0,17
|
|KRDMD
|12,82
|595.407.714
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,07
|584.075.712
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,78
|502.019.936
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,07
|584.075.712
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,51
|242.699.263
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,78
|502.019.936
|% 0,39
|
|GARAN
|12,01
|683.289.787
|% 0,17
|
|KRDMD
|12,82
|595.407.714
|% 0,47
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5095
|13,5183
|% 0,60
|
|Euro
|15,4111
|15,4255
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,3715
|18,4636
|% 0,51
|
|Frank
|14,7023
|14,7909
|% 0,45
|
|Riyal
|3,5897
|3,6077
|% 0,55
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,37
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,24
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,98
|0,02
|
|B. Petrol
|88,03
|88,03
|1,55
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:29XU100
Endeks 2, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 7, 913.00 milyon TL de
-
11:29AKFGY
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 114 adet işlem
-
11:26KRDMA
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 042, 675 adet işlem
-
11:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, PGSUS
-
11:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, DOHOL, ISCTR