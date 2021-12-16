***TETMT* *MZHLD* *EPLAS* *MEGAP* *GLYHO* *GEREL* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.12.2021 09:20
***TETMT******MZHLD******EPLAS******MEGAP******GLYHO******GEREL******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MZHLD, EPLAS, GEREL, GLYHO, IHYAY, MEGAP, TETMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983643
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 116,29
|Açılış
|: 2.183
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.279
En Düşük
2.176
18:0515,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 5,83%
|| 0,8631
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8500
|
15,7304
En Düşük
14,7728
18:0517,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 6,12%
|| 1,0230
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7000
|
17,8425
En Düşük
16,6925
18:05904,73
En Yüksek
|Değişim
|: 6,99%
|| 59,14
|Açılış
|: 904,73
|
|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
906,33
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
|
|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
|
|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
|
|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
|
|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
|
|SEKUR
|18,50
|75.401.890
|% -5,90
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
|% 3,50
|
|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
|
|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
|
|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
|
|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
|
|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
|
|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6418
|15,6594
|% 5,77
|
|Euro
|17,7076
|17,7550
|% 6,20
|
|Sterlin
|20,7789
|20,8831
|% 6,26
|
|Frank
|16,9173
|17,0192
|% 6,17
|
|Riyal
|4,1593
|4,1801
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|19,90
|
|Altın Gr.
|905
|905
|59,28
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,54
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,82
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,56
|