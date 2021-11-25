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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2021 23:12
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvuru, SPK tarafından uygun bulunmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979688


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 17.469.734 % 10,00  
YEOTK 55,55 82.555.884 % 10,00  
TRILC 11,88 248.721.364 % 10,00  
EMNIS 19,69 603.474 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 1.502.823 % 10,00  
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Dolar 11,9344 12,0653 % 1,49  
Euro 13,3945 13,5388 % 0,53  
Sterlin 15,9604 16,0404 % 1,02  
Frank 12,7882 12,8652 % 0,86  
Riyal 3,1934 3,2094 % 1,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 0,43  
Altın Gr. 691 692 8,15  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,56 23,64 0,06  
Gümüş Gr. 9,11 9,13 0,12  
B. Petrol 82,25 82,25 0,00  
Seans Raporu 18:05
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