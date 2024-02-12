***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak hareket eden Caner Bingöl'ün ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin'in istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Enver Çevik'in Yönetim Kurulu Başkanı, Kemal Akkaya'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, olarak atamaları İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248934BIST