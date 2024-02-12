***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 18:30
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Çağakan Yiğit Küçük'ün istifa ettiği görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Gökay Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve ilgili atamanın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil için işlemlerin başlanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248937
BIST
'
18:059.175
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 128,61
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.176
18:0530,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0465
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7220
En Düşük
30,5977
18:0533,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0472
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0448
18:051.995,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.995,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.985,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|THYAO
|290,25
|13.047.070.691
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,80
|9.085.542.064
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|SASA
|39,92
|5.372.506.825
|% 0,00
|
|EREGL
|46,40
|4.591.768.207
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.936.402.557
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,85
|1.849.555.128
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|400.564.244
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7102
|30,7172
|% 0,14
|
|Euro
|33,1396
|33,1574
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,6946
|38,8887
|% 0,17
|
|Frank
|34,9522
|35,1628
|% 0,05
|
|Riyal
|8,1666
|8,2076
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|892,22
|894,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|890,27
|893,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,90
|81,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,20
|2.019,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EDATA
Yüzde 9.81 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 114, 349 adet işlem
-
17:58AKFGY
Yüzde 9.48 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 566, 135 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 8.23 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 361 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY