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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.12.2021 18:31
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.118.203,31

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 59.488,99
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 940.511,01 118.203,31 12,56798 B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.000.000 118.203,310 11,82033

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Hüseyin Avni Metinkale

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.11.2021 tarihli toplantısında alınan kararı ve 25.11.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi onay kararı doğrultusunda Şirketimizin 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış bedeli 21.000.000 TL olacak şekilde, toplam 118.203 TL nominal değerli payların 177,66 TL birim pay fiyatından Hüseyin Avni METİNKALE'ye satış işlemi, 07.12.2021 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında tamamlanmış olup, Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında, sermaye koyma borcunun 16.000.000 TL 'sının, Hüseyin Avni METİNKALE tarafından nakden verilen sermaye avansı ile mahsuplaşılması dışında, toplam 5.000.000 TL fon sağlanmıştır.
Nakden ve tahsisli olarak artırılan 1.118.203,31 TL nominal değerli payların ihracı, ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981687


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