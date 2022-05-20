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***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.05.2022 16:29
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 59488.99 TRY 6 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Karışık 0,01 TRY 1058714.32 94 İmtiyazsız İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Taze Kuru Net Gıda Paz. A.Ş. Kurutulmuş Meyve ve Sebze Üretimi ve Satışı 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Taze Kuru UK LTD Kurutulmuş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Satışı 3000 3000 GBP 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031480


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BIST En Aktif Hisseler16:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 46,90 19.903.069 % 9,99  
DAGHL 23,68 1.508.862 % 9,94  
LIDFA 6,69 8.689.868 % 9,85  
GRNYO 2,48 4.992.360 % 9,73  
SMART 5,97 28.306.822 % 9,54  
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16:33 Alış Satış %  
Dolar 15,8932 15,9099 % 0,43  
Euro 16,7938 16,8153 % -0,12  
Sterlin 19,8076 19,9070 % 0,32  
Frank 16,2700 16,3680 % 0,09  
Riyal 4,2293 4,2505 % 0,21  
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16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 -1,93  
Altın Gr. 941 941 0,22  
Cumhuriyet 6.255 6.350 1,00  
Tam 6.218 6.375 -26,76  
Yarım 3.005 3.084 -12,95  
Çeyrek 1.507 1.542 -6,48  
Gümüş.Ons 21,83 21,87 -0,08  
Gümüş Gr. 11,16 11,17 -0,03  
B. Petrol 112 112 0,34  
Seans Raporu 16:33
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