***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.05.2022 16:29
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 59488.99 TRY 6 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Karışık 0,01 TRY 1058714.32 94 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Taze Kuru Net Gıda Paz. A.Ş. Kurutulmuş Meyve ve Sebze Üretimi ve Satışı 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Taze Kuru UK LTD Kurutulmuş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Satışı 3000 3000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031480
BIST
16:352.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,23
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
16:3515,9034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0615
|Açılış
|: 15,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
16:3516,8075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0287
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
16:35941,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,30
|Açılış
|: 941,81
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler16:33
|IMASM
|46,90
|19.903.069
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.689.868
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.992.360
|% 9,73
|
|SMART
|5,97
|28.306.822
|% 9,54
|
|SANKO
|10,93
|15.914.451
|% -6,82
|
|SMRTG
|21,56
|131.467.710
|% -6,75
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|ULUSE
|179,50
|68.909.480
|% -6,51
|
|MNDRS
|3,10
|27.632.919
|% -6,06
|
|GARAN
|16,02
|2.809.852.233
|% 2,36
|
|ASELS
|23,02
|2.693.946.178
|% 3,51
|
|THYAO
|42,94
|2.188.932.330
|% 1,27
|
|SISE
|19,51
|1.487.491.964
|% -2,01
|
|AKBNK
|8,13
|1.351.305.220
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,40
|1.292.862.576
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,63
|555.948.249
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,18
|218.268.233
|% 0,85
|
|GARAN
|16,02
|2.809.852.233
|% 2,36
|
|AKBNK
|8,13
|1.351.305.220
|% 0,25
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8932
|15,9099
|% 0,43
|
|Euro
|16,7938
|16,8153
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,8076
|19,9070
|% 0,32
|
|Frank
|16,2700
|16,3680
|% 0,09
|
|Riyal
|4,2293
|4,2505
|% 0,21
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-1,93
|
|Altın Gr.
|941
|941
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.350
|1,00
|
|Tam
|6.218
|6.375
|-26,76
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|-12,95
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|-6,48
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,34
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EREGL, SISE
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.21 ) 2, 138
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, GRNYO, LIDFA, DAGHL
-
16:48
GRNYO, POLHO, VERUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
UFUK, MRGYO, PAMEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında