***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 59488.99 TRY 6 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Karışık 0,01 TRY 1058714.32 94 İmtiyazsız İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTaze Kuru Net Gıda Paz. A.Ş. Kurutulmuş Meyve ve Sebze Üretimi ve Satışı 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTaze Kuru UK LTD Kurutulmuş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Satışı 3000 3000 GBP 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031480BIST