***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviENVER ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.01.2024 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilKEMAL AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 31.01.2024 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilGÖKAY YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2024 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilABDURRAHMAN ALP BEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeOSMAN DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENVER ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu ÜyelikleriKEMAL AKKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu ÜyelikleriGÖKAY YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248938BIST