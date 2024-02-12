***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.02.2024 18:30
***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ENVER ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.01.2024 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
KEMAL AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 31.01.2024 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
GÖKAY YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2024 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ABDURRAHMAN ALP BEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
OSMAN DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.09.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENVER ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
KEMAL AKKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
GÖKAY YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248938
BIST