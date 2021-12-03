***TETMT* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***TETMT******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [TETMT]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTetamat Gıda Yatırımları A.Ş (Şirket)'nin 1 Milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 21.000.000 TL olacak şekilde halka arz edilmeksizin Şirketin ortağı Hüseyin Avni Metinkale'ye tahsisli satış işleminin, Hüseyin Avni Metinkale' nin Borsa'da gerçekleştirdiği Şirket paylarının satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal değerli 100adet/1 lot payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 177,66 TL'den, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde, Kurumumuz (Ünlü Menkul Değerler A.Ş) aracılığı ile gerçekleştirilecektir.Satılacak paylar "Borsada İşlem Gören" niteliktedir.Satış işleminin 07.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.İşlemin 09.12.2021. tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedirSatışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu satış işleminin Borsanız Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilecektir.03 Aralık 2021'de Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, başvuru dilekçesi Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980805BIST