***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 11:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1.623.074,56 % 0,002206 % 0,163874 % 7.428,676344
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1.323.174,81 % 0,0013 % 0,1336 % 10.245,0903
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901471
BIST
10:571.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.546
10:577,4526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:579,0654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0341
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:57444,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 444,91
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:57
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.644.667
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,38
|3.749.353
|% -9,05
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,63
|9.678.692
|% -7,63
|
|SISE
|7,47
|585.744.064
|% 2,33
|
|GARAN
|10,59
|440.632.063
|% 0,86
|
|KOZAL
|121,50
|348.184.586
|% 1,17
|
|KARSN
|3,85
|320.506.988
|% 4,05
|
|FENER
|42,40
|292.272.764
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,50
|241.202.927
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,64
|153.853.984
|% 0,61
|
|KARSN
|3,85
|320.506.988
|% 4,05
|
|SISE
|7,47
|585.744.064
|% 2,33
|
|TSKB
|1,82
|136.624.919
|% 0,55
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4504
|7,4526
|% -0,42
|
|Euro
|9,0582
|9,0654
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,0596
|10,1100
|% -0,30
|
|Frank
|8,3311
|8,3813
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9784
|1,9883
|% -0,53
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|14,72
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,39
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Seans Raporu
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