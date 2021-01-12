***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 11:18
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1.505.614,07 % 0,001939 % 0,181156 % 9.341,835767
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 25.701,3009 % 0,0371 % 0,0031 % 8,3409
BGC PARTNERS MEN.DEG.A.S. 102.324,55 % 0,05 % 0,0123 % 24,6233
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.743,2215 % 0,25 % 0,0021 % 0,8539
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901489
BIST
11:161.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.542
11:167,4570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:169,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0233
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:16445,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,63
|Açılış
|: 445,61
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:16
|RODRG
|17,39
|7.804.452
|% 9,99
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|28.005.956
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,64
|10.188.257
|% -7,38
|
|KONYA
|1.233,90
|145.174.970
|% -6,83
|
|SISE
|7,46
|628.470.170
|% 2,19
|
|GARAN
|10,58
|469.327.305
|% 0,76
|
|TSKB
|1,88
|397.494.510
|% 3,87
|
|KOZAL
|121,70
|379.733.196
|% 1,33
|
|KARSN
|3,80
|368.837.351
|% 2,70
|
|TSKB
|1,88
|397.494.510
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,49
|258.876.803
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,63
|159.151.375
|% 0,00
|
|KARSN
|3,80
|368.837.351
|% 2,70
|
|SISE
|7,46
|628.470.170
|% 2,19
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4540
|7,4570
|% -0,36
|
|Euro
|9,0684
|9,0762
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0746
|10,1251
|% -0,15
|
|Frank
|8,3432
|8,3934
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9819
|1,9918
|% -0,35
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 54 artarak (% 0.45 ) 1, 687
-
11:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, EKGYO
-
11:30XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 696.00 milyon TL de
-
11:30ACSEL
Yüzde 5.86 oranında artışla 19.32 lira fiyatla işlem gören hissede 831, 995 adet işlem
-
11:28BTCIM
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 691, 194 adet işlem