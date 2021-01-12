***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 11:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 24.546,24 % 0,002189 % 0,04504 % 2.057,225444
BNP PARİBAS SECURITIES SERVICES 28,76 % 0,002006 % 0,000053 % 2,631192
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901475
BIST
14:381.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
14:387,4632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
14:389,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0228
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
14:38447,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,89
|Açılış
|: 447,87
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ARMDA
|56,65
|10.620.241
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|PSDTC
|28,40
|48.319.764
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.319.764
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.319.764
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|GRNYO
|3,56
|17.991.914
|% -9,41
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|SISE
|7,60
|2.600.336.110
|% 4,11
|
|TSKB
|1,89
|1.314.598.213
|% 4,42
|
|THYAO
|12,89
|963.795.935
|% 1,50
|
|GARAN
|10,51
|821.636.210
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|783.739.439
|% -0,42
|
|TSKB
|1,89
|1.314.598.213
|% 4,42
|
|SISE
|7,60
|2.600.336.110
|% 4,11
|
|SKBNK
|1,62
|341.923.635
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|465.577.216
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,97
|435.670.307
|% 0,68
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4517
|7,4581
|% -0,35
|
|Euro
|9,0661
|9,0717
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,1437
|10,1945
|% 0,53
|
|Frank
|8,3780
|8,4284
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9881
|1,9981
|% -0,04
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|16,65
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|29,00
|
|Tam
|2.950
|3.024
|20,00
|
|Yarım
|1.426
|1.463
|9,68
|
|Çeyrek
|715
|731
|4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,93
|
Seans Raporu
14:36
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