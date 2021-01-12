***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 15:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 187,2731 % 0,002 % 0,0004 % 21,025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901533
BIST
16:331.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,92
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:337,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:339,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:33446,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,03
|Açılış
|: 446,20
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ESEN
|23,54
|251.013.182
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|135.905.565
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.725.440
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.163.779
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.232,00
|236.950.037
|% -6,98
|
|SISE
|7,57
|2.863.708.656
|% 3,70
|
|TSKB
|1,93
|1.911.678.762
|% 6,63
|
|KOZAL
|121,90
|1.120.286.377
|% 1,50
|
|THYAO
|12,89
|1.052.543.413
|% 1,50
|
|PETKM
|5,30
|995.915.167
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,47
|537.278.675
|% -1,59
|
|IHLGM
|1,37
|197.126.436
|% 0,74
|
|ODAS
|3,94
|249.161.842
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,97
|101.791.868
|% 2,07
|
|TRGYO
|4,10
|206.574.677
|% 3,54
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4998
|7,5068
|% 0,30
|
|Euro
|9,1123
|9,1252
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,1588
|10,2098
|% 0,68
|
|Frank
|8,3931
|8,4436
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|4,01
|
|Altın Gr.
|447
|447
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.947
|3.022
|17,44
|
|Yarım
|1.424
|1.462
|8,44
|
|Çeyrek
|714
|731
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,76
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
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16:46RODRG
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 905 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.55 ) 1, 688
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16:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TSKB, KOZAL
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16:45XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 25, 745.00 milyon TL de
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16:45FROTO
Yüzde 9.97 oranında artışla 163.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 074 adet işlem