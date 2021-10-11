***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 17:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 6.180,06 % 0,0019 % 0,0317 % 1.658,0575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969555
BIST
17:151.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,77
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:158,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:1510,3910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4050
En Düşük
10,3299
17:15507,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,63
|Açılış
|: 507,47
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:15
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.113.892
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.809.495
|% 9,96
|
|AKSUE
|15,34
|33.932.867
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|208.400.417
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.346.305
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.006.894
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|63.251.665
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,45
|1.143.479.760
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,75
|814.263.453
|% 4,98
|
|EREGL
|17,67
|694.442.894
|% 3,51
|
|TUPRS
|125,50
|613.394.234
|% 2,03
|
|THYAO
|14,22
|470.152.231
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,42
|347.873.729
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,75
|814.263.453
|% 4,98
|
|GARAN
|9,45
|1.143.479.760
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,80
|211.855.303
|% 1,12
|
|ODAS
|1,50
|141.805.771
|% 2,74
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9670
|8,9689
|% 0,01
|
|Euro
|10,3842
|10,3910
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,1953
|12,2565
|% 0,18
|
|Frank
|9,6533
|9,7114
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3836
|2,3955
|% -0,03
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|1,83
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|4,36
|
|Yarım
|1.613
|1.654
|2,11
|
|Çeyrek
|809
|827
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|1,72
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:26TSGYO
Yüzde 9.69 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 138, 866 adet işlem
-
17:25AKFGY
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 474, 259 adet işlem
-
17:24PEGYO
Yüzde 7.35 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 847, 595 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 94 artarak (% 1.73 ) 1, 525
-
17:23XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 10, 374.00 milyon TL de