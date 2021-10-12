***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 17:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
BNP PARİBAS SECURITIES SERVICES 78.363,8211 % 0,1888 % 0,0557 % 29,5192
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 56.688,93 % 0,006 % 0,0403 % 671,6623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969947
BIST
17:341.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:349,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0455
En Düşük
8,9803
17:3410,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0469
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:34513,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,29
|Açılış
|: 513,06
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GESAN
|23,76
|242.256.764
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|35.185.239
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.340.452
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PENTA
|192,30
|16.579.969
|% 9,89
|
|PRKAB
|21,30
|65.119.774
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.552.137
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.340.074
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|181,00
|66.403.858
|% -8,22
|
|GARAN
|9,52
|1.573.969.607
|% 0,85
|
|ASELS
|16,39
|1.270.845.734
|% 3,60
|
|THYAO
|13,94
|982.703.116
|% -1,83
|
|SASA
|27,80
|739.264.780
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,80
|697.067.325
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,41
|635.035.381
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,82
|370.617.685
|% 1,68
|
|GARAN
|9,52
|1.573.969.607
|% 0,85
|
|ODAS
|1,48
|163.913.885
|% -2,63
|
|KRDMD
|6,80
|697.067.325
|% -0,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0367
|9,0424
|% 0,46
|
|Euro
|10,4380
|10,4452
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,2296
|12,2910
|% 0,24
|
|Frank
|9,6726
|9,7309
|% 0,11
|
|Riyal
|2,4018
|2,4138
|% 0,37
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|10,13
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,04
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,45
|
Seans Raporu
17:32
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17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, VAKBN
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 24 artarak (% 0.10 ) 1, 245
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17:44
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17:44
EKIZ, NUGYO, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
EUKYO, TSGYO, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında