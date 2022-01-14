***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 12:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 816,5725 % 0,250009 % 0,006986 % 2,794328
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 25.154,52 % 0,006789 % 0,215206 % 3.169,942916
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993908
BIST
12:382.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -8,07
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:3813,5673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0147
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:3815,5480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0336
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:38794,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,00
|Açılış
|: 794,32
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:38
|PKENT
|350,60
|28.367.147
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,20
|114.010.264
|% 8,23
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|103,90
|7.552.039
|% -8,05
|
|ERCB
|55,15
|13.741.071
|% -5,89
|
|THYAO
|28,50
|2.405.316.464
|% -0,97
|
|KRDMD
|13,34
|1.597.759.471
|% -0,07
|
|SISE
|15,15
|690.528.932
|% 0,66
|
|EREGL
|31,40
|678.440.850
|% -0,70
|
|KOZAL
|129,50
|637.077.498
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,40
|487.909.640
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,34
|1.597.759.471
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,77
|406.224.532
|% -1,05
|
|THYAO
|28,50
|2.405.316.464
|% -0,97
|
|SISE
|15,15
|690.528.932
|% 0,66
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5525
|13,5673
|% -0,11
|
|Euro
|15,5344
|15,5480
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,5884
|18,6816
|% 0,20
|
|Frank
|14,8555
|14,9450
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6065
|3,6245
|% -0,03
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,29
|
|Altın Gr.
|795
|796
|0,28
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,22
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,97
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,64
|