***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.02.2024 15:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 12.02.2024 vadeli %4.00 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248849
BIST
'
17:429.140
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 94,22
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:4230,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0350
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7095
En Düşük
30,5977
17:4233,1168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0038
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:421.990,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.990,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|INTEM
|277,50
|61.961.773
|% 0,00
|
|KRSTL
|11,15
|114.999.887
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,39
|665.124.821
|% 0,00
|
|KARYE
|59,60
|142.732.210
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|INTEM
|277,50
|61.961.773
|% 0,00
|
|KRSTL
|11,15
|114.999.887
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,39
|665.124.821
|% 0,00
|
|KARYE
|59,60
|142.732.210
|% 0,00
|
|THYAO
|291,50
|11.344.704.227
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,40
|8.535.652.895
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|4.872.994.749
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,76
|4.626.669.545
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.375.698.745
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.714.868.876
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,05
|1.434.268.565
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|647.165.190
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|378.260.435
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,76
|4.626.669.545
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7031
|30,7092
|% 0,11
|
|Euro
|33,1005
|33,1182
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,6323
|38,8261
|% 0,01
|
|Frank
|34,8882
|35,0984
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1674
|8,2084
|% 0,15
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|880,64
|882,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|883,52
|887,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,46
|2.016,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY
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17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLBMD, HATSN
-
17:54AKENR
Yüzde 4.72 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 335, 445 adet işlem
-
17:53IHGZT
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 644, 713 adet işlem