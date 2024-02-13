***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.02.2024 14:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 13.02.2024 vadeli %5.50 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA (tur) ' dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249107
BIST
'
16:209.140
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -34,88
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:2030,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0140
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
16:2033,0099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1087
|Açılış
|: 33,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,9589
16:202.003,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,44
|Açılış
|: 2.003,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:18
|CELHA
|30,60
|20.872.375
|% 252,53
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|130.826.152
|% 9,99
|
|KTLEV
|93,60
|177.324.105
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|308.484.008
|% 9,99
|
|BINHO
|619,00
|2.648.365.490
|% -7,61
|
|GLBMD
|42,98
|198.658.048
|% -7,01
|
|MAGEN
|13,10
|126.765.429
|% -6,43
|
|LOGO
|98,40
|147.586.937
|% -6,29
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,30
|7.204.125.120
|% 1,94
|
|THYAO
|287,00
|7.128.540.639
|% -1,12
|
|ISCTR
|27,68
|6.131.234.894
|% 1,24
|
|SASA
|41,70
|5.334.155.950
|% 4,46
|
|GUBRF
|197,80
|4.956.856.076
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,90
|3.785.764.162
|% 4,01
|
|ZOREN
|5,30
|1.604.651.151
|% 4,13
|
|ISCTR
|27,68
|6.131.234.894
|% 1,24
|
|KLGYO
|5,34
|999.769.776
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,59
|408.694.113
|% 3,60
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7186
|30,7238
|% 0,04
|
|Euro
|32,9826
|32,9986
|% -0,36
|
|Sterlin
|38,8494
|39,0443
|% 0,47
|
|Frank
|34,8458
|35,0557
|% -0,25
|
|Riyal
|8,1680
|8,2089
|% 0,01
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|887,68
|889,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|891,05
|895,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,62
|82,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,56
|2.021,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
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16:33LIDER
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 63.40 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 052 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 6 kaybederek (% -0.34 ) 8, 010
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16:32
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