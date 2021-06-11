***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.06.2021 16:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.04.2016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942004
BIST
16:501.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
16:508,4022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0257
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
8,4469
En Düşük
8,2851
16:5010,1928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0848
|Açılış
|: 7,5864
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5923
|
10,3018
En Düşük
10,0982
16:50509,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -5,13
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:50
|OYYAT
|22,54
|150.653.279
|% 9,95
|
|BMSCH
|6,08
|126.837.984
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|100.606.042
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,22
|9.729.885
|% 9,38
|
|LINK
|35,36
|34.214.615
|% 9,07
|
|YESIL
|3,16
|18.241.347
|% -9,97
|
|TKURU
|157,80
|5.056.988
|% -9,93
|
|ATATP
|28,74
|89.567.772
|% -9,11
|
|CLEBI
|237,50
|80.075.090
|% -7,26
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,58
|1.296.844.831
|% 1,04
|
|GARAN
|8,50
|927.457.463
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,22
|877.557.728
|% 2,78
|
|ASELS
|15,68
|523.397.845
|% -0,13
|
|FENER
|37,24
|490.168.450
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,22
|877.557.728
|% 2,78
|
|ZRGYO
|1,63
|293.770.643
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,28
|407.062.126
|% -0,44
|
|GARAN
|8,50
|927.457.463
|% 0,24
|
|THYAO
|14,58
|1.296.844.831
|% 1,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4006
|8,4022
|% -0,30
|
|Euro
|10,1867
|10,1928
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,8392
|11,8986
|% -0,62
|
|Frank
|9,3257
|9,3819
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2346
|2,2458
|% -0,27
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-16,88
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|-30,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|-34,01
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|-16,45
|
|Çeyrek
|814
|832
|-8,22
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,04
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,10
|
Seans Raporu
16:50
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17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, EKGYO, TAVHL
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17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 46 artarak (% 0.04 ) 1, 278
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17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, OYYAT, BMSCH
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17:02
AYES, KAPLM, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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YAPRK, CLEBI, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında