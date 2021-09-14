***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 13:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 485 gün
Fonun Tasfiye Tarihi 29.09.2022
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00342 1,25 0,00342 1,25 1,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963670
BIST
13:511.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:518,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:519,9841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:51485,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 485,55
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:51
|CRFSA
|46,70
|8.924.605
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.651.734
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.068.457
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.986.423
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.606.278
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.621.038
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.012.033
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,94
|16.789.988
|% -9,59
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|SELGD
|6,17
|12.589.832
|% -6,94
|
|GARAN
|9,44
|567.450.164
|% 0,53
|
|TUPRS
|106,20
|543.912.681
|% 2,51
|
|BJKAS
|6,82
|400.454.207
|% 5,74
|
|THYAO
|12,48
|295.321.008
|% 0,40
|
|PETKM
|6,25
|293.962.399
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,48
|240.071.952
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,15
|85.614.406
|% 5,50
|
|YESIL
|2,33
|159.998.679
|% -3,72
|
|GARAN
|9,44
|567.450.164
|% 0,53
|
|BJKAS
|6,82
|400.454.207
|% 5,74
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4497
|8,4548
|% 0,34
|
|Euro
|9,9796
|9,9841
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,6897
|11,7483
|% 0,51
|
|Frank
|9,1297
|9,1847
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% 0,34
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,93
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-11,69
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,65
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,58
|