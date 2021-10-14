***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.10.2021 12:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KAPICIOĞLU
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
ÖZLEM KAPICIOĞLU Müdür 02166353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970648
BIST
14:481.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:489,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:4810,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0985
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:48529,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,25
|Açılış
|: 529,81
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:48
|LUKSK
|54,45
|3.341.106
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,00
|91.456.038
|% 7,34
|
|AVHOL
|6,84
|7.482.719
|% 7,21
|
|DITAS
|17,34
|31.500.958
|% 7,17
|
|MAALT
|182,30
|32.974.234
|% 6,73
|
|BAYRK
|9,90
|15.123.806
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,06
|104.271.421
|% -6,42
|
|DOBUR
|32,14
|2.701.387
|% -5,91
|
|GRNYO
|2,33
|1.310.178
|% -4,90
|
|ASELS
|16,52
|802.810.599
|% 1,35
|
|GARAN
|9,33
|759.712.748
|% -0,53
|
|FROTO
|170,40
|758.681.941
|% -4,05
|
|THYAO
|14,39
|576.606.774
|% 0,91
|
|TUPRS
|124,50
|555.877.727
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,38
|254.971.502
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|128.204.077
|% -2,70
|
|GARAN
|9,33
|759.712.748
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,83
|136.897.570
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,77
|382.366.260
|% 0,45
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1512
|9,1536
|% 0,84
|
|Euro
|10,6356
|10,6421
|% 0,93
|
|Sterlin
|12,5305
|12,5933
|% 1,31
|
|Frank
|9,9178
|9,9775
|% 1,30
|
|Riyal
|2,4353
|2,4475
|% 0,88
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,72
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,18
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.487
|3.575
|54,95
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,58
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,96
|
Seans Raporu
14:48
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