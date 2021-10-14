***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.10.2021 13:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Kapıcıoğlu
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Füsun Tür Direktör 0212 3766300 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
Özlem Kapıcıoğlu Müdür 0216 6353925 ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
Cüneyt Öztürk Yönetici 0216 6353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
Engin Yeşilbağlı Yönetici 0216 6353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970679
BIST
13:531.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
13:539,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0910
|Açılış
|: 9,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
13:5310,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1556
|Açılış
|: 10,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6992
En Düşük
10,5302
13:53530,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,10
|Açılış
|: 530,66
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler13:53
|LUKSK
|54,45
|3.300.106
|% 10,00
|
|MAALT
|181,90
|29.209.984
|% 6,50
|
|MEDTR
|36,52
|54.813.510
|% 6,47
|
|DITAS
|17,20
|28.736.702
|% 6,30
|
|KZBGY
|30,60
|82.832.470
|% 5,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.096.670
|% -10,00
|
|DOBUR
|32,06
|2.499.994
|% -6,15
|
|PRKAB
|18,16
|95.165.366
|% -5,91
|
|GRNYO
|2,32
|1.220.720
|% -5,31
|
|AYES
|18,00
|177.700
|% -5,26
|
|ASELS
|16,44
|746.183.517
|% 0,86
|
|FROTO
|170,70
|684.803.391
|% -3,89
|
|GARAN
|9,32
|604.598.739
|% -0,64
|
|THYAO
|14,34
|531.340.848
|% 0,56
|
|TUPRS
|124,20
|513.993.558
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,38
|251.247.400
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|112.594.982
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,82
|122.675.230
|% 0,00
|
|GARAN
|9,32
|604.598.739
|% -0,64
|
|KRDMD
|6,74
|348.877.303
|% 0,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1647
|9,1686
|% 1,00
|
|Euro
|10,6455
|10,6992
|% 1,48
|
|Sterlin
|12,5525
|12,6154
|% 1,49
|
|Frank
|9,9319
|9,9917
|% 1,45
|
|Riyal
|2,4389
|2,4512
|% 1,03
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|6,57
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,61
|
|Cumhuriyet
|3.507
|3.560
|55,00
|
|Tam
|3.495
|3.583
|62,76
|
|Yarım
|1.689
|1.733
|30,36
|
|Çeyrek
|847
|867
|15,18
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,14
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|0,97
|