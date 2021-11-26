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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.11.2021 11:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektornin Fon Alım Satım Platformu) 1 tırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Piyasası Araçlarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979751


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BIST En Aktif Hisseler12:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,68 550.250 % 10,00  
YEOTK 61,10 112.269.960 % 9,99  
RALYH 17,83 25.915.401 % 9,99  
UZERB 37,26 489.596 % 9,98  
DOBUR 290,90 16.498.103 % 9,98  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 12,0503 12,0726 % 0,61  
Euro 13,5867 13,6167 % 1,11  
Sterlin 15,9810 16,0612 % 0,26  
Frank 12,9276 13,0055 % 1,24  
Riyal 3,2028 3,2189 % 0,43  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 13,49  
Altın Gr. 697 697 6,72  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 -0,15  
Gümüş Gr. 9,08 9,09 -0,03  
B. Petrol 78,53 78,53 -3,69  
Seans Raporu 12:01
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