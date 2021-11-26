***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.11.2021 11:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektornin Fon Alım Satım Platformu) 1 tırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Piyasası Araçlarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979751
BIST
12:011.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -24,52
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
12:0112,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0728
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
12:0113,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1493
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
12:01698,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 8,39
|Açılış
|: 698,69
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler12:01
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|112.269.960
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.915.401
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|DURDO
|21,00
|25.293.343
|% -9,33
|
|IDEAS
|34,00
|31.709.204
|% -8,75
|
|KZBGY
|28,44
|55.571.722
|% -6,45
|
|PGSUS
|91,60
|226.508.722
|% -6,44
|
|THYAO
|17,59
|1.224.242.751
|% -6,34
|
|THYAO
|17,59
|1.224.242.751
|% -6,34
|
|GARAN
|11,61
|623.137.139
|% -1,11
|
|YKBNK
|3,29
|529.742.939
|% -1,20
|
|SASA
|39,22
|524.140.177
|% 0,20
|
|ASELS
|21,24
|498.356.575
|% -0,19
|
|YKBNK
|3,29
|529.742.939
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,18
|181.144.700
|% -1,36
|
|THYAO
|17,59
|1.224.242.751
|% -6,34
|
|HALKB
|5,22
|333.807.019
|% -0,57
|
|MOBTL
|1,68
|93.790.549
|% 0,60
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0503
|12,0726
|% 0,61
|
|Euro
|13,5867
|13,6167
|% 1,11
|
|Sterlin
|15,9810
|16,0612
|% 0,26
|
|Frank
|12,9276
|13,0055
|% 1,24
|
|Riyal
|3,2028
|3,2189
|% 0,43
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|13,49
|
|Altın Gr.
|697
|697
|6,72
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|-3,69
|