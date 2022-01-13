***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2022 12:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, orta ve uzun vadede, aynı vadedeki mevduat faizlerinin üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için piyasa koşullarına bağlı olarak yurtiçi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, buna ek olarak opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçları ve yapılandırılmış yatırım ürünlerini portföyüne dahil eder.Yukarıda belirtilen yatırım stratejisine ek olarak, Fon farklı piyasalar ve/veya yatırım araçları arasındaki pozitif/negatif getiri korelasyonlarını değerlendirerek fırsat gördüğünde borsalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda alım ve satım yapabilir. Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir. Ayrıca, kredili menkul kıymet işlemleri, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemleri gibi alternatif teknikleri de kullanabilecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993395
BIST
14:032.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 19,24
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:0313,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3669
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:0315,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4574
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:03795,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 18,78
|Açılış
|: 795,75
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:03
|TETMT
|367,40
|10.745.461
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PKENT
|8.120,00
|9.643.402
|% 9,95
|
|SELVA
|15,75
|2.523.918
|% 8,70
|
|UTPYA
|10,79
|451.814
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|MMCAS
|3,15
|93.118
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,30
|3.810.530.546
|% 1,92
|
|THYAO
|28,84
|3.360.630.377
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.400.839.422
|% 0,42
|
|EREGL
|31,86
|1.334.435.153
|% 0,89
|
|SISE
|15,36
|1.315.014.688
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,30
|3.810.530.546
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,86
|889.733.469
|% -0,52
|
|THYAO
|28,84
|3.360.630.377
|% 7,29
|
|GARAN
|11,90
|1.400.839.422
|% 0,42
|
|ODAS
|1,40
|155.986.291
|% 2,94
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5834
|13,5904
|% 2,77
|
|Euro
|15,5906
|15,6136
|% 3,02
|
|Sterlin
|18,6095
|18,7029
|% 2,95
|
|Frank
|14,8209
|14,9102
|% 2,83
|
|Riyal
|3,6077
|3,6258
|% 2,70
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,48
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.401
|-71,75
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-34,71
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|0,09
|