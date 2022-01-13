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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.01.2022 12:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, orta ve uzun vadede, aynı vadedeki mevduat faizlerinin üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için piyasa koşullarına bağlı olarak yurtiçi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, buna ek olarak opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçları ve yapılandırılmış yatırım ürünlerini portföyüne dahil eder.Yukarıda belirtilen yatırım stratejisine ek olarak, Fon farklı piyasalar ve/veya yatırım araçları arasındaki pozitif/negatif getiri korelasyonlarını değerlendirerek fırsat gördüğünde borsalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda alım ve satım yapabilir. Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir. Ayrıca, kredili menkul kıymet işlemleri, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemleri gibi alternatif teknikleri de kullanabilecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993395


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 367,40 10.745.461 % 10,00  
UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
PKENT 8.120,00 9.643.402 % 9,95  
SELVA 15,75 2.523.918 % 8,70  
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14:03 Alış Satış %  
Dolar 13,5834 13,5904 % 2,77  
Euro 15,5906 15,6136 % 3,02  
Sterlin 18,6095 18,7029 % 2,95  
Frank 14,8209 14,9102 % 2,83  
Riyal 3,6077 3,6258 % 2,70  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 -5,02  
Altın Gr. 796 796 19,48  
Cumhuriyet 5.292 5.372 -74,00  
Tam 5.267 5.401 -71,75  
Yarım 2.546 2.613 -34,71  
Çeyrek 1.277 1.306 -17,36  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 -0,03  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,25  
B. Petrol 84,76 84,76 0,09  
Seans Raporu 14:03
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