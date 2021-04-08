***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 14:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,87
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,472568
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,472568
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1075570,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,64
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,21
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,43
d) Diğer Giderler (%)
% 0,96
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925005
BIST
14:191.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:198,1599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:199,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0176
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:19458,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,51
|Açılış
|: 458,82
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,90
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:17
|SAMAT
|6,82
|41.744.231
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|191.442
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.643.988
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.458.707
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,10
|628.341.295
|% 9,19
|
|DOHOL
|3,34
|497.425.868
|% 2,77
|
|SISE
|7,50
|458.556.850
|% 1,49
|
|FENER
|38,06
|393.449.519
|% -2,16
|
|PETKM
|6,05
|378.509.281
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,34
|497.425.868
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|172.250.274
|% -1,52
|
|TSKB
|1,42
|94.083.402
|% 0,71
|
|BJKAS
|10,10
|628.341.295
|% 9,19
|
|PETKM
|6,05
|378.509.281
|% 0,83
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1552
|8,1573
|% 0,14
|
|Euro
|9,6990
|9,7075
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1780
|11,2341
|% 0,14
|
|Frank
|8,7537
|8,8064
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1694
|2,1802
|% 0,14
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|10,44
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.021
|3.098
|6,51
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|3,14
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,07
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,18
|