***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 14:10
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,357888
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,357888
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
170074,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,84
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 73,27
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,95
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,61
d) Diğer Giderler (%)
% 4,17
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925009
BIST
13:571.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:578,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:579,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0098
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:57458,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,89
|Açılış
|: 458,20
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:57
|SAMAT
|6,82
|41.688.477
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|185.890
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.641.312
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|CASA
|111,90
|542.479
|% 9,17
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.155.103
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,05
|605.278.213
|% 8,65
|
|DOHOL
|3,35
|494.277.858
|% 3,08
|
|SISE
|7,49
|455.674.647
|% 1,35
|
|FENER
|37,90
|379.688.733
|% -2,57
|
|PETKM
|6,05
|374.656.427
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,35
|494.277.858
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,93
|157.452.658
|% -2,03
|
|TSKB
|1,41
|87.091.144
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|374.656.427
|% 0,83
|
|SISE
|7,49
|455.674.647
|% 1,35
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1572
|8,1634
|% 0,21
|
|Euro
|9,6907
|9,7004
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1841
|11,2402
|% 0,20
|
|Frank
|8,7529
|8,8056
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1693
|2,1801
|% 0,14
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,24
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.020
|3.097
|5,40
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,61
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,31
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|-0,44
|