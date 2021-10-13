***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
13.10.2021 13:11
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,53
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,349776
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,349776
Varsa İade Tutarı (TL)
136840,91
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
54703,92
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
82136,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
102097,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 59,71
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,04
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,55
d) Diğer Giderler (%)
% 26,7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970147
BIST
14:461.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:469,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0320
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0671
En Düşük
9,0017
14:4610,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0593
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5023
En Düşük
10,4123
14:46516,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,84
|Açılış
|: 516,23
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
516,53
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:43
|LUKSK
|49,50
|9.526.447
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.032.559.318
|% 9,97
|
|KTSKR
|33,50
|26.030.184
|% 8,63
|
|TTRAK
|168,60
|78.149.671
|% 6,98
|
|AGESA
|22,10
|14.567.281
|% 6,56
|
|PRKAB
|19,17
|6.713.545
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.147.726
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|DOBUR
|35,50
|2.921.650
|% -6,43
|
|FROTO
|177,60
|1.032.559.318
|% 9,97
|
|THYAO
|14,34
|976.899.922
|% 2,43
|
|GARAN
|9,51
|590.291.741
|% 0,11
|
|ASELS
|16,46
|522.567.473
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,84
|453.374.281
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|365.021.804
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|232.482.478
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|451.761.970
|% 0,32
|
|KARSN
|3,66
|247.998.002
|% 2,52
|
|THYAO
|14,34
|976.899.922
|% 2,43
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0615
|9,0645
|% 0,33
|
|Euro
|10,4844
|10,4894
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,3015
|12,3632
|% 0,50
|
|Frank
|9,7293
|9,7879
|% 0,63
|
|Riyal
|2,4078
|2,4199
|% 0,25
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|12,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|23,90
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,56
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,73
|