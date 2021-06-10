***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2021 17:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6900 sayılı izni ile TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon'un, TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941776
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0439
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
18:0510,1472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1304
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
18:05505,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -8,83
|Açılış
|: 505,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3639
|8,3760
|% -0,62
|
|Euro
|10,1202
|10,1379
|% -1,36
|
|Sterlin
|11,7688
|11,8279
|% -1,21
|
|Frank
|9,2722
|9,3280
|% -1,18
|
|Riyal
|2,2257
|2,2369
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-20,29
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,78
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|0,29
|