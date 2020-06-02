***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2020 11:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848443
BIST
11:49108.294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.028,22
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
11:496,8118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7988
11:497,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
11:49380,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 380,68
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|109.312
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.114.916
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.527.311
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|KENT
|480,50
|3.962.969
|% -9,71
|
|RTALB
|21,44
|48.817.413
|% -8,14
|
|CMBTN
|65,15
|681.656
|% -4,89
|
|ASELS
|32,98
|619.770.803
|% 3,39
|
|EKGYO
|1,69
|457.767.862
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|366.634.297
|% 1,00
|
|THYAO
|12,71
|294.225.351
|% -0,39
|
|TUPRS
|90,65
|221.418.034
|% 2,08
|
|EKGYO
|1,69
|457.767.862
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|101.116.382
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|144.112.974
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,72
|41.361.894
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,61
|144.006.654
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5208
|8,5635
|% 0,50
|
|Frank
|7,0838
|7,1264
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8089
|1,8180
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,84
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.505
|-3,80
|
|Tam
|2.538
|2.570
|-11,60
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|-1,90
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,12
|39,12
|0,80
|