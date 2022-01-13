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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

13.01.2022 12:32
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un izahname değişikliği ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993386


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 367,40 10.774.486 % 10,00  
UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
DENGE 1,46 2.066.541 % 9,77  
PKENT 8.099,00 12.412.307 % 9,67  
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14:42 Alış Satış %  
Dolar 13,5897 13,5955 % 2,81  
Euro 15,6008 15,6180 % 3,05  
Sterlin 18,6286 18,7220 % 3,05  
Frank 14,8464 14,9358 % 3,00  
Riyal 3,6116 3,6297 % 2,81  
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14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 -3,38  
Altın Gr. 796 796 19,01  
Cumhuriyet 5.287 5.367 -79,00  
Tam 5.263 5.397 -75,86  
Yarım 2.544 2.611 -36,69  
Çeyrek 1.276 1.305 -18,35  
Gümüş.Ons 23,23 23,25 0,04  
Gümüş Gr. 10,12 10,13 0,26  
B. Petrol 84,82 84,82 0,15  
Seans Raporu 14:42
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