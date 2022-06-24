***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.06.2022 09:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu İzahname Değişikliği ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039042
BIST
11:102.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,74
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
11:1017,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0224
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3794
En Düşük
17,2992
11:1018,2993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:101.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MAKIM
|15,56
|71.584.179
|% 9,96
|
|FMIZP
|129,00
|37.661.536
|% 6,70
|
|ACSEL
|53,00
|17.797.473
|% 6,64
|
|RTALB
|14,80
|35.789.793
|% 6,55
|
|DERHL
|8,69
|12.494.910
|% 6,11
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,63
|12.976.445
|% -5,89
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|ASELS
|24,72
|1.071.391.017
|% 6,09
|
|THYAO
|50,90
|920.258.669
|% 0,69
|
|ODAS
|3,16
|420.555.056
|% -2,47
|
|EREGL
|27,62
|335.870.402
|% 0,15
|
|SISE
|21,52
|298.425.948
|% -0,19
|
|ODAS
|3,16
|420.555.056
|% -2,47
|
|ASELS
|24,72
|1.071.391.017
|% 6,09
|
|EKGYO
|2,59
|99.979.636
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,92
|97.929.283
|% 2,10
|
|TSKB
|2,17
|71.418.827
|% -0,46
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3717
|17,3749
|% 0,13
|
|Euro
|18,2868
|18,2993
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2422
|21,3487
|% 0,25
|
|Frank
|17,9932
|18,1016
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6138
|4,6369
|% 0,18
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.784
|6.888
|26,00
|
|Yarım
|3.331
|3.369
|13,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.684
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,05
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25GLRYH
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 848, 042 adet işlem
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.47 ) 2, 787
-
11:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, TRKCM
-
11:23XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 8, 235.00 milyon TL de
-
11:23RTALB
Yüzde 6.34 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 580 adet işlem