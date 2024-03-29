***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.03.2024 13:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Makro Serbest Fon'un güncel izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264234
BIST
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15:539.124
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 44,29
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5332,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0585
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5335,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0115
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:532.325,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,74
|Açılış
|: 2.325,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ALVES
|63,25
|922.818.240
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.871.596
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.258.202
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|158.227.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|549.807.094
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|124.329.966
|% -9,94
|
|SASA
|43,50
|7.059.078.923
|% 1,16
|
|THYAO
|297,00
|6.426.783.452
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,44
|2.881.111.946
|% 1,87
|
|AGROT
|36,92
|2.594.349.788
|% 4,71
|
|AKBNK
|47,04
|2.285.640.039
|% 0,56
|
|ZOREN
|5,90
|2.193.893.233
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.881.111.946
|% 1,87
|
|SASA
|43,50
|7.059.078.923
|% 1,16
|
|EKGYO
|9,95
|1.101.036.238
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.181.506.326
|% 8,90
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3669
|32,3759
|% 0,18
|
|Euro
|35,0292
|35,0766
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1546
|41,3609
|% 0,84
|
|Frank
|36,1480
|36,3292
|% 0,82
|
|Riyal
|8,6849
|8,7284
|% 0,70
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08ZPT10
Yüzde 4.26 oranında artışla 77.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 727 adet işlem
-
16:07SILVR
Yüzde 7.57 oranında artışla 18.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 295, 173 adet işlem
-
16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ASTOR, ISCTR
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 73 artarak (% 0.15 ) 8, 060
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISSEN, DITAS, CRFSA, BSOKE, KSTUR, MIATK, BASCM, ALVES, AKENR, NETAS