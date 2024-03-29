***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.03.2024 14:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Makro Serbest Fon'un 29.03.2024 tarihinde izahname değişikliğine ilişkin yapılan duyurunun düzeltmesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264282
BIST
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15:549.124
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 43,89
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5432,3885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0711
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5435,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:542.325,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,74
|Açılış
|: 2.325,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ALVES
|63,25
|922.818.240
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.871.596
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.258.202
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|158.227.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|549.807.094
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|124.329.966
|% -9,94
|
|SASA
|43,50
|7.059.078.923
|% 1,16
|
|THYAO
|297,00
|6.426.783.452
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,44
|2.881.111.946
|% 1,87
|
|AGROT
|36,92
|2.594.349.788
|% 4,71
|
|AKBNK
|47,04
|2.285.640.039
|% 0,56
|
|ZOREN
|5,90
|2.193.893.233
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.881.111.946
|% 1,87
|
|SASA
|43,50
|7.059.078.923
|% 1,16
|
|EKGYO
|9,95
|1.101.036.238
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.181.506.326
|% 8,90
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3669
|32,3759
|% 0,18
|
|Euro
|35,0292
|35,0766
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1546
|41,3609
|% 0,84
|
|Frank
|36,1480
|36,3292
|% 0,82
|
|Riyal
|8,6849
|8,7284
|% 0,70
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08ZPT10
Yüzde 4.26 oranında artışla 77.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 727 adet işlem
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16:07SILVR
Yüzde 7.57 oranında artışla 18.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 295, 173 adet işlem
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16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ASTOR, ISCTR
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 73 artarak (% 0.15 ) 8, 060
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISSEN, DITAS, CRFSA, BSOKE, KSTUR, MIATK, BASCM, ALVES, AKENR, NETAS