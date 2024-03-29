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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

29.03.2024 14:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEB Portföy Makro Serbest Fon'un 29.03.2024 tarihinde izahname değişikliğine ilişkin yapılan duyurunun düzeltmesidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264282


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