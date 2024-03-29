***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Makro Serbest Fon'un 29.03.2024 tarihinde izahname değişikliğine ilişkin yapılan duyurunun düzeltmesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264282BIST