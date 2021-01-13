***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 12:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING BANK Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901778
BIST
13:501.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
13:507,4520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,4390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:509,0779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:50444,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,01
|Açılış
|: 444,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:48
|PSDTC
|31,24
|16.245.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.011
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.138.606
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|LUKSK
|36,18
|2.909.733
|% -7,23
|
|FORMT
|5,55
|23.139.028
|% -6,25
|
|THYAO
|13,11
|1.761.934.902
|% 1,94
|
|SISE
|7,74
|1.382.655.714
|% 1,31
|
|TKFEN
|19,01
|893.527.412
|% 2,20
|
|TCELL
|17,06
|868.735.814
|% 2,22
|
|PETKM
|5,21
|785.627.197
|% -1,51
|
|TSKB
|1,88
|489.271.981
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,45
|585.155.313
|% 0,00
|
|SISE
|7,74
|1.382.655.714
|% 1,31
|
|DOHOL
|3,67
|560.869.888
|% 4,26
|
|PETKM
|5,21
|785.627.197
|% -1,51
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4460
|7,4486
|% -0,08
|
|Euro
|9,0722
|9,0775
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,1472
|10,1980
|% -0,10
|
|Frank
|8,3454
|8,3956
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% -0,16
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-0,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,66
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,29
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,52
|56,52
|-0,06
|