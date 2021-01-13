***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 12:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fonu'nun Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901782
BIST
13:561.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
13:567,4518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:569,0784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:56444,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,56
|Açılış
|: 444,48
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:56
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|2.160.787
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.542
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.224.006
|% -9,99
|
|LUKSK
|36,04
|3.104.789
|% -7,59
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|FORMT
|5,51
|23.399.825
|% -6,93
|
|THYAO
|13,11
|1.783.117.242
|% 1,94
|
|SISE
|7,75
|1.419.194.976
|% 1,44
|
|TKFEN
|19,00
|937.933.107
|% 2,15
|
|TCELL
|17,01
|915.930.303
|% 1,92
|
|PETKM
|5,21
|805.776.084
|% -1,51
|
|TSKB
|1,88
|523.468.035
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,44
|610.046.917
|% -0,41
|
|SISE
|7,75
|1.419.194.976
|% 1,44
|
|DOHOL
|3,69
|582.960.401
|% 4,83
|
|PETKM
|5,21
|805.776.084
|% -1,51
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4475
|7,4518
|% -0,03
|
|Euro
|9,0723
|9,0784
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,1511
|10,2020
|% -0,06
|
|Frank
|8,3542
|8,4045
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9793
|1,9892
|% -0,09
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,33
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.936
|3.011
|3,71
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|1,79
|
|Çeyrek
|712
|728
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|