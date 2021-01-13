***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 12:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901785
BIST
13:491.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.555
13:497,4513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,4390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:499,0809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0231
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:49444,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,01
|Açılış
|: 444,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:47
|PSDTC
|31,24
|16.229.109
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.229.109
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.229.109
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.229.109
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.128.973
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|LUKSK
|36,20
|2.899.057
|% -7,18
|
|FORMT
|5,55
|23.121.152
|% -6,25
|
|THYAO
|13,11
|1.761.236.125
|% 1,94
|
|SISE
|7,73
|1.382.246.997
|% 1,18
|
|TKFEN
|19,03
|888.222.720
|% 2,31
|
|TCELL
|17,06
|866.088.642
|% 2,22
|
|PETKM
|5,21
|782.320.832
|% -1,51
|
|TSKB
|1,88
|488.629.715
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,45
|582.315.190
|% 0,00
|
|SISE
|7,73
|1.382.246.997
|% 1,18
|
|DOHOL
|3,67
|560.466.773
|% 4,26
|
|PETKM
|5,21
|782.320.832
|% -1,51
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4459
|7,4496
|% -0,06
|
|Euro
|9,0721
|9,0778
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,1451
|10,1960
|% -0,12
|
|Frank
|8,3478
|8,3981
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% -0,15
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,56
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,24
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,57
|56,57
|-0,01
|