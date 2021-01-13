***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 12:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon'un Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901789
BIST
13:541.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
13:547,4505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:549,0770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0270
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:54444,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,53
|Açılış
|: 444,48
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:52
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.209.989
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|LUKSK
|36,10
|3.009.634
|% -7,44
|
|FORMT
|5,55
|23.235.965
|% -6,25
|
|THYAO
|13,10
|1.778.444.818
|% 1,87
|
|SISE
|7,73
|1.399.366.919
|% 1,18
|
|TKFEN
|18,95
|924.049.128
|% 1,88
|
|TCELL
|17,01
|901.014.855
|% 1,92
|
|PETKM
|5,20
|802.250.619
|% -1,70
|
|TSKB
|1,87
|520.921.138
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,44
|607.140.205
|% -0,41
|
|SISE
|7,73
|1.399.366.919
|% 1,18
|
|DOHOL
|3,68
|575.334.602
|% 4,55
|
|PETKM
|5,20
|802.250.619
|% -1,70
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4486
|7,4520
|% -0,03
|
|Euro
|9,0725
|9,0784
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,1499
|10,2008
|% -0,07
|
|Frank
|8,3483
|8,3986
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9783
|1,9882
|% -0,14
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-0,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,66
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,29
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,52
|56,52
|-0,06
|