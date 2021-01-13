***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 12:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901787
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
0
En Düşük
0
18:057,4230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4279
En Düşük
7,3954
18:059,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0391
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,0411
En Düşük
8,9913
18:05439,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 439,59
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,24
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|KARTN
|96,00
|70.664.053
|% 0,00
|
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|KARTN
|96,00
|70.664.053
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4185
|7,4230
|% 0,27
|
|Euro
|9,0250
|9,0395
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,0841
|10,1347
|% 0,24
|
|Frank
|8,3275
|8,3776
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,07
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,93
|55,93
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
-
17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem