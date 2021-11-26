***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.11.2021 11:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979748
BIST
11:521.797
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -22,40
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:5212,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0796
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:5213,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1418
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:52700,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 10,58
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler11:51
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|112.120.448
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.874.927
|% 9,99
|
|ESCOM
|5,40
|35.421.400
|% 9,98
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,88
|30.956.096
|% -9,07
|
|KZBGY
|28,22
|52.437.676
|% -7,17
|
|PGSUS
|91,10
|218.297.838
|% -6,95
|
|TAVHL
|27,50
|192.769.330
|% -6,78
|
|THYAO
|17,52
|1.160.162.878
|% -6,71
|
|THYAO
|17,52
|1.160.162.878
|% -6,71
|
|GARAN
|11,61
|608.366.608
|% -1,11
|
|YKBNK
|3,29
|511.998.544
|% -1,20
|
|SASA
|39,24
|496.928.649
|% 0,26
|
|KRDMD
|8,71
|471.438.694
|% -1,91
|
|YKBNK
|3,29
|511.998.544
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,18
|180.443.963
|% -1,36
|
|THYAO
|17,52
|1.160.162.878
|% -6,71
|
|HALKB
|5,23
|326.237.247
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,69
|93.235.519
|% 1,20
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0590
|12,0798
|% 0,67
|
|Euro
|13,5786
|13,6057
|% 1,03
|
|Sterlin
|16,0237
|16,1041
|% 0,53
|
|Frank
|12,9638
|13,0419
|% 1,52
|
|Riyal
|3,2098
|3,2259
|% 0,65
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,24
|
|Altın Gr.
|701
|701
|10,56
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|-3,51
|