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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

26.11.2021 11:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Güncel İzahnamesi ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979748


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RALYH 17,83 25.874.927 % 9,99  
ESCOM 5,40 35.421.400 % 9,98  
UZERB 37,26 489.596 % 9,98  
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Altın Ons 1.803 1.803 14,24  
Altın Gr. 701 701 10,56  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,42 23,46 -0,16  
Gümüş Gr. 9,10 9,11 -0,00  
B. Petrol 78,71 78,71 -3,51  
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